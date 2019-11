Cena a due stelle Michelin? Al Perla una serata di sublimi piaceri per il palato

Per vivere l'atmosfera festiva all'insegna di esperienze enogastronomiche uniche, accompagnate dalla buona musica e ottima compagnia, visita il centro d’intrattenimento Perla che si trova nel cuore della città di Nova Gorica. Il primo imperdibile all'insegna dell'alta cucina è previsto a dicembre con GLOCAL GOURMET, una serata di sublimi piaceri per il palato in compagnia dello chef italiano premiato con due stelle Michelin, Pino Cuttaia.

Chef di fama internazionale: il progetto

Con l'impegno per un turismo più sostenibile, la società Hit ha intrapreso una sfida interessante, che invita come protagonisti gli eminenti chef italiani premiati con almeno due stelle Michelin. Gli ospiti avranno il compito di preparare, per ogni stagione dell'anno, delle creazioni culinarie originali, realizzate con materie prime locali e di stagione, incoraggiandoci a intraprendere delle sane abitudini alimentari e a diminuire l'uso della plastica. Così, nel mese di dicembre, gli amanti dell'alta cucina avranno l'occasione di assaporare pietanze di chef di fama internazionale.

Pino Cuttaia al Calypso

Giovedì 12 dicembre il ristorante Calypso del Perla, uno dei migliori ristoranti alberghieri secondo Gault & Millau, ospiterà lo chef Pino Cuttaia premiato con due stelle Michelin, che a Licata, nella nativa Sicilia, gestisce il ristorante La Madia. A presentare i sapori di casa, ci penserà lo chef Dalibor Janačković con la sua equipe. Gli chef promettono un menù eccezionale all'insegna di sapori locali stagionali, ovviamente accompagnati dai vini accuratamente selezionati dai sommelier della Hit. Per aggiungere un tocco speziato alla serata, si uniranno gli chef Matjaž Šinigoj ed Emanuele Scarello, ambasciatori degli eventi Glocal Gourmet. Puoi facilmente prenotare il tuo posto cliccando qui.

La notte di San Silvestro al Perla

Vieni a trascorrere un dicembre magico al centro Perla, che per le festività in arrivo ha in programma variegati avvenimenti e un'indimenticabile notte di San Silvestro da festeggiare in ottima compagnia.