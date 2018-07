Cerimonia di chiusura Esof 2018: diretta streaming da Tolosa

14 luglio 2018, 15.00

C’è chi sarà così fortunato da potersi recare nella bellissima città francese. Ma anche chi resterà a Trieste sabato 14 luglio non resterà a bocca asciutta e potrà seguire presso lo spazio Trieste Città della Conoscenza la diretta streaming della cerimonia di chiusura di ESOF2018 a Tolosa. Durante l’evento avverrà il passaggio di consegne fra la città francese e Trieste, che ospiterà l’evento nel 2020. Ci sarà inoltre un’approfondita presentazione della nostra città. La diretta sarà visibile anche sulla pagina Facebook del Comune di Trieste.





Una delegazione triestina è già in Francia a seguire l’edizione 2018 dello EuroScience Open Forum, ESOF, che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Il momento clou di questa trasferta sarà però sabato, quando nel corso della cerimonia di chiusura di ESOF 2018 i rappresentanti triestini riceveranno il testimone e avranno a disposizione circa tre quarti d’ora sul palco per mostrare perché Trieste è la città ideale per ESOF2020. Interverranno Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Stefano Fantoni, presidente della Fondazione Internazionale Trieste che gestisce ESOF 2020, Maurizio Fermeglia Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Rodica Toader in rappresentanza dell’Università degli Studi di Udine e Alessandra Palumbo per il Ministero degli Esteri.



La diretta presso lo spazio TCC inizierà già alle 15 con le fasi di apertura della cerimonia, mentre la parte riguardante Trieste inizierà verso le 16 circa. La diretta streaming è offerta dal Comune di Trieste che ha organizzato le riprese, ed è aperta a tutti e gratuita. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo info@triesteconoscenza.it. Per essere aggiornati su tutte le attività dello spazio Trieste Città della Conoscenza è possibile consultare il sito: www.triesteconoscenza.it



Lo spazio Trieste Città della Conoscenza

“Trieste Città della Conoscenza” è uno spazio di public engagement sui temi della ricerca, situato all’interno della stazione ferroviaria di Trieste e aperto a cittadini di tutte le età, turisti e visitatori di ogni genere. Nello spazio si organizzano conferenze, mostre, laboratori e attività di vario genere proposte dagli istituti membri del protocollo



Il protocollo, che organizza anche Trieste Next, mette insieme Comune di Trieste, università ed enti di ricerca in una rete di collaborazione attiva per agevolare il dialogo tra i suoi protagonisti, che sono davvero moltissimi. Con l’ultimo aggiornamento di quest’anno la rete è arrivata a coinvolgere ben diciannove enti.



