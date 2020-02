Charity Despar, al via la raccolta fondi per il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Si svolgerà dal 22 febbraio all’8 marzo “Il mondo ha bisogno delle donne”, la raccolta fondi ideata e promossa da Despar in tutti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Friuli Venezia Giulia.

Giunta alla sua 6a edizione, l’iniziativa è un pilastro delle attività charity di Despar: nel 2019 ha permesso di raccogliere in Regione in 12 giorni oltre 57mila euro - quasi 5mila euro al giorno. In Friuli Venezia Giulia il Charity sarà devoluto quest’anno al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, che acquisterà dispositivi e software necessari a potenziare l’efficacia e diminuire gli effetti collaterali della radioterapia nel trattamento del cancro al seno, garantendo migliori prospettive di cura e meno coinvolgimento dei tessuti sani di cuore e polmoni.

“Il mondo ha bisogno delle donne” ha una dinamica semplice: nei giorni della campagna, in tutti i supermercati diretti Despar, Eurospar e Interspar i clienti potranno scegliere di arrotondare lo scontrino della spesa donando direttamente in cassa; l’offerta libera apparirà direttamente sullo scontrino, alla voce “Per le donne”.