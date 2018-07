Domani concerto nella chiesa romena-ortodossa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Domenica 22 luglio , alle ore 20, alla Chiesa Romena Ortodossa di via dell'Istria 71, secondo appuntamento con la rassegna “Culto Musica”, l'apprezzato ciclo di concerti nei luoghi di culto delle diverse fedi religiose che arricchiscono la nostra città organizzato anche quest'anno dal Comune di Trieste assieme all'associazione Amici della Gioventù Musicale, direttore artistico Enzo Semeraro, in collaborazione con la Regione FVG e con il contributo della Fondazione CRTrieste.

Nel corso della serata si esibirà il Coro parrocchiale degli Ortodossi Romeni di Trieste, cui seguiranno un intervento del mezzosoprano Nicoletta Curiel e quindi Sara Schisa (violino) e Cristina Santin (tastiera) che eseguiranno “Schindler's List” di Williams e la Fantasia Brillante di J. Hubay, per finire con il Coro “Cantarè” diretto da Luciano De Nardi, con Francesca De Nardi alla tastiera e Davide Forti al violoncello, che proporranno l'Ave Maria di Ramiro Real e “You raise me up” dal Salmo 90. L'intera iniziativa riveste una notevole valenza culturale, costituendo un'ulteriore occasione per ribadire la tradizionale vocazione plurietnica di Trieste, crocevia nel corso dei secoli di culture, lingue e culti diversi.