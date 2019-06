"Cicca Day" a Barcola: un'occasione per prendersi cura dell'ambiente

All Sail ASD e Trieste Altruista cercano volontari per la pulizia della pineta di Barcola da tutti i mozziconi di sigaretta. Le cicche saranno raccolte in bottiglie di plastica vuote da un litro, chi ne raccoglierà di più avrà un noleggio Kayak gratuito offerto dal club organizzatore All Sail ASD. L'incontro è previsto per domenica 23 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00. Si partirà dalla scuola vela, windsurf, kayak, sup ALL SAIL asd che si trova sul lungomare di Barcola alla fine della pineta (venendo dalla città) in prossimità della statua della “Mula de Trieste". Partenza dal lungomare Benedetto Croce tra la pineta e gli scogli e iniziare la raccolta; ritorno dentro la pineta per continuare la raccolta sotto gli alberi. Consigliato vestirsi con una maglietta blu. Al termine aperitivo libero.

Per partecipare basta iscriversi al progetto dal sito di Trieste Altruista o chiamare il numero 335.5945470 per concordare quando passare.

Perché è importante

La pulizia del lungomare dalle cicche ridurrà il rischio che queste vadano a finire nel mare o nel terreno con tutte le conseguenze positive che questo avrà sulla fauna marina e l’ambiente in generale. Inoltre, la tua attività sensibilizzerà anche i bagnanti sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e della partecipazione attiva.

Problema

I mozziconi di sigaretta sono il rifiuto singolo più abbondante sulla Terra, ancora di più della plastica: su scala globale, ogni giorno, ne vengono dispersi nell’ambiente più di 10 miliardi. Il problema è che poi impiegano anni a decomporsi e molti di questi finiscono nei nostri mari diventando facilmente consumabili dalla fauna marina.

Chi organnizza

ALL SAIL ASD è un’Associazione sportiva dilettantistica che offre ai soci, ma anche agli esterni, un servizio di locazione natanti e scuola vela/windsurf a Trieste