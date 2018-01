Cinema: 2 premi a Trieste con la Rassegna Internazionale Alpi Giulie

Due premi con Alpi Giulie Cinema 2018 Il 15 gennaio è il termine ultimo per la partecipazione ai 2 premi inseriti nella ventottesima edizione della Rassegna Internazionale “ALPI GIULIE CINEMA” organizzata dall’ Associazione Monte Analogo, in collaborazione con ARCI Servizio Civile, che si terrà come di consueto a Trieste a partire dal mese di febbraio 2018. E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione ai due concorsi Premio La Scabiosa Trenta e HELLS BELLS Speleo Award dal sito www.monteanalogo.net Il Premio la Scabiosa Trenta, riservato alle produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna (sport, cultura e ambiente) verrà consegnato il 22 marzo 2018 al Bar Libreria Knulp quando verranno proiettate le produzioni premiate dalla giuria, formata da autorevoli operatori nel campo della comunicazione, della cultura ed esperti della montagna. Il nome del premio richiama il fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande pioniere delle Alpi Giulie, Julius Kugy. Il Premio è giunto alla ventiquattresima edizione. Dal 2012 si tiene invece, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste, HELLS BELLS Speleo Award. Ultimo nato della famiglia Alpi Giulie Cinema il concorso è dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di speleologia: girati dunque nel complesso e molto poco sconosciuto mondo ipogeo. Le produzioni premiate verranno proiettate al Teatro Miela il 27 febbraio 2018.