Continua il cinema all'aperto nei rioni di Trieste

Nell’ambio del programma “Cinema sotto le Stelle” promosso dal Comune di Trieste nei diversi rioni della città, ecco gli appuntamenti della prossima settimana.

Lunedì 8 luglio – ore 21.30 – area antistante Centro Civico di via Doberdò Mike sulla Luna (film d'animazione di Enrique Gato).

Martedì 9 luglio – ore 21.30 – area antistante Centro Civico di via Doberdò Tutto Colpa di Freud (film di Paolo Genovese con Marco Giallini, Anna Foglietta, Claudia Gerini, Vittoria Puccini, Alessandro Gassmann).

Mercoledì 10 luglio – ore 21.30 – Piazza Vittorio Veneto Perfetti Sconosciuti (film di Paolo Genovese con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastrandea, Alba Rohrwacher e Kasia Smutniak).

Giovedì 11 luglio – ore 21.30 – Palachiarbola (area parcheggio via Visinada) Rango (film d'animazione di Gore Verbinski.

Venerdì 12 luglio – ore 21.30 – Piazza XXVAprile (Borgo San Sergio) Mission Impossible – Rogue Nation (film di Christopher McQuarrie con Tom Cruise e Alec Baldwin).

Tutti gli appuntamenti con “Cinema sotto le stelle” sono gratuiti e ben 99 sono le sedie messe a disposizione per chi vorrà comodamente e liberamente assistere alle proiezioni.