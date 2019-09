Anteprima di "Rosa", film girato a Trieste con Lunetta Savino

Martedì 10 settembre ore 21:00 arriva al Cinema Ariston "Rosa", un film di Katja Colja girato quasi interamente a Trieste con Lunetta Savino. Saranno presenti in sala: la protagonista Lunetta Savino con Simonetta Solder e Anita Kravos la regista Katja Colja, i produttori Daniele di Gennaro e Igor Pedicek e il direttore della fotografia Michele Paradisi. Modera la giornalista Ivana Godnik.

Dopo la calorosa accoglienza del pubblico e della stampa alla scorsa edizione del Bif&st - Bari International Film Festival, uscirà il prossimo 18 settembre distribuito da Minimum Fax Media con la collaborazione di Altri Sguardi, Rosa il film diretto da Katja Colja, che vede Lunetta Savino protagonista assoluta sul grande schermo. Prodotto da Daniele Di Gennaro per Minimum Fax Media e da Igor Pedicek per Casablanca, con Rai Cinema, Rosa è scritto da Elisa Amoruso, Katja Colja e Tania Pedroni, su soggetto della stessa Colja e di Angelo Carbone, ed è la storia di una donna che, come spesso le donne sanno fare, dopo un enorme dolore riesce a trovare una nuova e miracolosa forza per prendersi cura di se stessa e di chi ama.

In Rosa si racconta il confine e il suo superamento: il confine tra le terre, tra le persone, tra le generazioni, tra mente e corpo, ragione e sentimento. Nel cast: Lunetta Savino, Boris Cavazza, Anita Kravos, Simonetta Solder. Martedì 10 settembre ore 21 presso il Cinema Ariston di Trieste : l'evento, vedrà la presenza in sala dell’attrice Lunetta Savino, la regista Katja Colja e del cast.

Sinossi

Rosa ha sessant’anni ed è sposata con Igor da quaranta. Lei è mingherlina, italiana, lui è imponente, sloveno: un matrimonio che è sopravvissuto a molte tempeste ma che, ormai, sembra essersi congelato. Il dolore incolmabile per la scomparsa della figlia più giovane, Maja, ha portato Rosa e Igor ad erigere confini invalicabili, oltre i quali ciascuno di loro vive la propria sofferenza in solitudine. A casa gli spazi sono rigorosamente limitati, l'unica eccezione è quando arrivano gli ospiti, in modo da dare un'illusione di serenità. Ma ogni volta che rimangono soli, ognuno si rifugia nel proprio angolo, al riparo dagli sguardi, dai pensieri e dalle emozioni dell'altro. Igor trascorre il suo tempo sulla barca a vela di Maja, come per mantenere vivo qualcosa che non esiste più, ma è difficile lasciarsi andare. Rosa invece si è avvolta nel muto dolore tra le mura della loro casa e nella tomba di Maja nel cimitero, dove sta costruendo una cappella per le sue ceneri. Ma la vita sorprende e lo fa in modi più inaspettati e l’amore vince oltre e al di là di tutto.