La Porta rossa: al via il casting per la seconda stagione

Trieste si trasforma nuovamente in un grande set cinematografico e a breve inizieranno le riprese della seconda serie della fiction Rai “La porta rossa”, che nella scorsa stagione ha registrato un grande consenso fra il pubblico. Per questa nuova serie si cercano oltre mille comparse, nonché “figurazioni speciali” con battuta per piccoli dialoghi il tutto regolarmente retribuito con apposita assunzione per la giornata di lavoro.

I casting si svolgeranno a Trieste presso l’Hotel Milano di via Ghega 17, nelle giornate dell’08, 09 e 10 maggio dalle ore 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 curati da TriesteCasting con Diego Somigliana. I casting sono riservati ai maggiorenni, nella fascia compresa fra i 18 e i 75 anni. Gli interessati potranno presentarsi negli orari indicati assieme ad una fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale/tessera sanitaria.