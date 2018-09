Premio Mattador: al via le riprese di "Sulla Sabbia"

Il Premio Mattador produce ogni anno il cortometraggio del vincitore della migliore sceneggiatura per cortometraggio CORTO86, riconoscimento che quest'anno è andato al giovane catanese Enrico Maria Riccobene assistito nella regia, organizzazione e montaggio dal regista e tutor Diego Cenetiempo, che è anche il coordinatore del Progetto CORTO86.

Già da lunedì 17 scorso troupe e cast sono al lavoro sulla produzione mentre le riprese di “Sulla Sabbia”, con protagonisti gli attori Daniele Molino e Romina Colbasso, si terranno per tutta la giornata di domani, venerdì 21 settembre, a Grado e più precisamente sul litorale di Fossalon. La fotografia del corto è affidata a Daniele Trani, completano la troupe Michele Pupo operatore di ripresa, Emiliano Gherlanz al suono, Federica Miani al trucco, Marcello Pedretti, segretario di edizione. Il lavoro sulla sceneggiatura è stato curato dallo sceneggiatore e regista Andrea Magnani, tutor e coordinatore di Mattador Workshop.