"Si muore tutti democristiani": Il Terzo Segreto di Satira all'Ariston

Appuntamento questa sera, mercoledì 11 luglio, alle 21 al Cinema Ariston di via Romolo Gessi con Il Terzo Segreto di Satira, a Trieste per la proiezione del suo film "Si muore tutti democristiani".

"Un gruppo di cialtroni per cialtroni" si definiscono; si tratta Pietro Belfiore, Davide Bonacina Davide Rossi, Andrea Fadenti e Andrea Mazzarella. Nel 2011 fondano il loro gruppo e il 10 maggio di quest'anno esce il loro primo film.

"Si muore tutti democristiani" racconta di tre amici legati dagli stessi ideali e dagli stessi sogni.

Insieme gestiscono una piccola casa di produzione con la speranza di tornare a realizzare documentari a tema sociale mentre ora debbono accettare riprese di matrimoni e spot in cui prevalgono le scelte compromissorie. Quando il progetto tanto atteso sembra arrivare ed essere anche fonte di guadagno chi lancia la proposta non è proprio "immacolato".