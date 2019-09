Il Circo di Mosca arriva a Trieste sfidando la gravità

Il Circo di Mosca con le sue attrazioni internazionali arriva a Trieste dal 25 ottobre al 3 novembre. Dopo il successo del tour internazionale, torna in Italia dall’Ungheria il circo diretto da Larry Rossante con uno spettacolo dal titolo “Gravity”, artisti pronti a sfidare le leggi gravitazionali, con voli pindarici ed acrobazie estreme.

Lo charme dello chapiteau, con artisti di caratura internazionale, si esibirà in zona fronte Palachiarbola, piazzale delle Puglie. In programma i seguenti spettacoli: venerdì 25 ottobre, debutto ore 20.45; sabato ore 16.30 e 20.45; domenica ore 15.30 e 1: lunedì e giovedì unico spettacolo ore 17; martedì e mercoledì riposo; venerdì 1 novembre ore 17 e 20.45. L’avvincente show circense è pronto a stupire il suo pubblico e in occasione del debutto, venerdì 25 ottobre biglietto promo a 7 euro stampando la schermata della news.

I numeri

Forti emozioni, con il lanciatore di coltelli su bersaglio umano, esibizione del duo Niuman, protagonisti della trasmissione “Tu Si Que Vales” in onda su Canale 5. In pista l’abile giocoliere Warren con le sue palline volanti; l’equilibrista e verticalista Erik dell’Accademia Circense. Tra le attrazioni internazionali, giunge dalla Russia, Alexander Nabkov, l’uomo proiettile pronto a stupire il pubblico, sparato da un cannone gigante effettuerà un lancio di oltre 30 metri. Volteggiano le acrobate dell’aria, sono le Sisters Seyla ed Iglys ai tessuti aerei ed ancora grande stupore con le grandi illusioni di Larry Rossante. Atmosfera magica e tanta allegria, tra colori e luci, grandi risate con il clown Yoyo.

Il campione David Demasi

Special guest David Demasi, artista eclettico, è prestigiatore, giocoliere, equilibrista ed escapologo, vanta numerosi record: nel 2013 a Saint Vincent è stato insignito del titolo di “Campione del mondo di street magic”; nel 2016 ha conseguito un Guinness World Record per la manipolazione di cappelli; ha partecipato con successo ad Italia’s Got Talent, Tu Si Que Vales, I Soliti Ignoti, Detto Fatto, Si può fare; nel maggio 2019 ottiene un ulteriore successo al Campionato di magia di strada di Masters of Magic.

Prevendita aperta su www.circusticket.it e su Groupon, promozione scaricabile anche dal sito ufficiale del circo www.orfei.it ed ancora per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook Circo di Mosca, siamo presenti anche su instagram circodavidorfei.