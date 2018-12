Le Cirque Alis, il top del circo mondiale al Rossetti

Ultima occasione per vedere il magnifico spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers in programma al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Domenico Rossetti questa sera, domani e lunedì. Con oltre 130 mila spettatori in tutto il mondo, spettacoli sold out da mesi e record di pubblico in ogni località toccata dal tour, l’evento di carattere mondiale sbarca anche a Trieste.

Il top del Circo mondiale a Trieste

I migliori artisti del Cirque du Soleil e del Circo Contemporaneo mondiale si esibiranno con numeri a terra e aerei. Le stesse coreografie e performance danzanti hanno reso famosi gli almeno 24 tra giocolieri, acrobati, musicisti, artisti e via dicendo. Le atmosfere magiche dello spettacolo fanno da colonna sonora ad un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane, attraverso un intreccio suggestivo ispirato dalla letteratura fantastica del XIX secolo e dal capolavoro di “Alice nel paese delle meraviglie”.

Ultima occasione per vederli dal vivo

Questo è l’ultimo tour per ALIS in Italia e l’occasione per vedere questi artisti dal vivo è veramente ghiotta, a conferma del carattere internazionale che alcuni spettacoli sono in grado di portare anche nel capoluogo regionale, grazie al lavoro del Teatro Rossetti.