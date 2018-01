Clanfin de la Befana: quasi 30 “temerari” in mare per solidarietà e divertimento (FOTO-VIDEO)

Al “Clanfin della Befana”, evento benefico e benaugurale organizzato dal gruppo Facebook Nimdvm, hanno partecipato quasi 30 coraggiosi truffatori, che il 6 gennaio alle 12 si sono lanciati in acqua nonostante il clima rigido. L'appuntamento era previsto al Cedas, ma è statospostato al primo Topolino del lungomare, dove è più facile ripararsi in caso di pioggia.

L'evento, alla sua quarta edizione, prevede una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà sottoforma di borse della spesa o aiuti per i pagamento delle bollette.

Presente poi una delegazione dell’associazione Cani Salvataggio Trieste con Bella, Emma e Skye, quest’ultima (brevetta Sics 2016) entrata anche mare con il suo conduttore Emanuele.

