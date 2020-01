NIMDVM, torna il tradizionale "Clanfin della Befana"

Nuovo anno, nuova Epifania, nuovo Clanfin della Befana. Mancano pochissimi giorni ormai al tanto atteso appuntamento solidale e beneaugurante dell'anno organizzato dal gruppo Facebook NIMDVM.

La location per questo 6 gennaio è storica, ovvero il Cedas di Barcola, là della statua della mula de Trieste. Dalle 12:00, ad allietarvi i sensi, oltre al tradizionale tuffo in mare, anche una divertentissima competizione di gnocchi di pane con sugo o in bianco. E per rendere ancora più speciale questo imperdibile evento, non mancheranno le meravigliose voci del coro NIMDVM.

Il Clanfin, anche quest'anno, sarà un'occasione per raccogliere offerte per le attività solidali del gruppo Facebook.