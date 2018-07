Muggia Estate: balli infuocati per il nuovo spettacolo del Club Diamante

Mercoledì 1 agosto alle 21 nell'ambito delle manifestazioni di Muggia Estate 2018 - Star(s) in Piazza ritorna dopo anni di assenza in piazza Marconi, il nuovo spettacolo della scuola di danza sportiva e coreografica “Club Diamante Fvg”. Lo spettacolo/musical, che ha debuttato pochi giorni fa in piazza Verdi a Trieste, ha riscosso un grande successo di critica ed una emozionante accoglienza da parte del pubblico che ha partecipato attento ed entusiasta in una piazza gremita.

Il fuoco della passione, l’energia del movimento, i passi decisi e sicuri che bruciano il pavimento formano il filo conduttore di questo musical, che trasporterà il pubblico in una serie di atmosfere diverse, ma sempre altamente coinvolgenti, con performances a volte studiate a volte spontanee.

Il flamenco, il malambo argentino, il tango, il paso doble, le rumbe e le sambe calienti formano la colonna sonora. I danzatori avranno sempre stampate nella mente le famose parole di Jack Kerouac: “le uniche persone possibili sono i pazzi, vogliosi di ogni cosa, quelli che mai sbadigliano, ma bruciano, bruciano, bruciano, come favolosi fuochi artificiali color giallo, che esplodono come ragni attraverso le stelle”.

Lo spettacolo di danza che i ballerini del Club Diamante hanno preparato per l'occasione si articola in 3 parti: 1. Burn The Stage, brucia il palcoscenico, con i passi sonori del tip tap, con i saltelli del quick step, con l’energia bollente di Disco Inferno – 2. Burn The Rhythm, brucia il ritmo, con i balli del centroamerica, i ritmi più calienti – 3. Burn The Soul, brucia l’anima, con le coreografie del flamenco spagnolo e di quello argentino, con i colori rosso fuoco e le intense atmosfere della passione.

A interpretare tutto questo, sarà una quarantina di atleti-ballerini fra i più bravi d’Italia, pluridecorati a livello sportivo anche in ambito internazionale. Le coreografie e la regia sono affidate come sempre ai direttori artistici della scuola e tecnici Coni Fulvio Settomini e Marisa Benes.

Con questo lavoro il club Diamante porta sul palcoscenico uno degli spettacoli più emozionanti e di alto profilo artistico e tecnico del suo repertorio, dove l'energia, l'eleganza e la professionalità non mancheranno di coinvolgere e sorprendere il pubblico presente. Lo show rappresenta la realizzazione di un progetto artistico che racchiude in sé esperienze e percorsi di danza sportiva e coreografica.

Ingresso libero.