Investire nello scenario attuale, se ne parla con il dott. Galli

Molti investitori oggi vogliono sapere come investire con i tassi bassi, per preservare il proprio capitale facendolo crescere senza correre troppi rischi. Alcuni addirittura ipotizzano un rendimento “desiderato” del 2% annuo netto, senza correre pericoli di alcun tipo.

Purtroppo ciò è impossibile, perché con i tassi a zero non è ragionevole ipotizzare un guadagno così “alto” senza la presa in carico di qualche tipo di rischio.

In questo scenario, moltissimi strumenti finanziari sono generalmente percepiti o venduti come investimenti sicuri. In realtà non sempre questi strumenti sono la scelta giusta per l’investitore o sono privi di rischi.

Nell’incontro di giovedì 19 dicembre si risponderà alle due principali domande che i risparmiatori di oggi si pongono.

Si può investire senza rischi eccessivi?

Con i tassi negativi in Europa, è possibile ottenere un rendimento dai propri risparmi?

La conferenza si svilupperà anche con domande aperte da parte del pubblico.