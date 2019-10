Messa in memoria dei defunti della Polizia di Stato

Domani, giovedì alle ore 10.00, presso la Chiesa Beata Vergine del Rosario in piazza Vecchia, verrà celebrata una Santa Messa in memoria dei caduti e dei defunti della Polizia di Stato della provincia di Trieste, organizzata dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in collaborazione con la Questura.

La cerimonia religiosa sarà officiata dal Cappellano provinciale della Polizia di Stato Don Paolo Rakic. In precedenza, alle ore 09.45, sarà deposta una corona nel famedio della Questura. Al fine di favorire lo svolgimento della cerimonia, gli sportelli rimarranno chiusi al pubblico dalle ore 09.15 alle 10.00.