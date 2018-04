Con "Pompieropoli" 200 piccoli pompieri per un giorno a Opicina

Grande successo per Pompieropoli, manifestazione dedicata all'infanzia organizzata dal Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah con la diretta collaborazione della sezione ANVVF-Trieste (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione Trieste). Nel corso dell'evento, la mattina del 6 aprile, oltre 200 allievi delle scuole di Opicina e delle località limitrofe hanno potuto indossare la divisa e il casco dei Vigili del Fuoco e provare a simulare lo spegnimento di un incendio in piena sicurezza. Al termine hanno ricevuto tutti un attestato di partecipazione a ricordo dell'esperienza vissuta.