Musica elettronica al castello di San Giusto con Algiers, Tavora e Yeahki

Algiers, la giovane band di musica elettronica - fusion, sarà in concerto al castello di San Giusto il 13 agosto alle 20:30, seguiranno le performance di Tavora e Yeahki.

Algiers

Franklin James Fisher, Ryan Mahan e Lee Tesche sono i talentuosi polistrumentisti che nel 2007 hanno dato vita a questo progetto musicale. Algiers è Algeri, capitale dell’Algeria: “È il simbolo della lotta al colonialismo” spiega il gruppo “un luogo dove si fondono razzismo, violenza, religione e resistenza”. E a unirsi sono anche i generi più disparati: gospel, post-punk e industrial music si fondono per formare un suono unico e perfettamente riconoscibile.

Con due album all’attivo universalmente acclamati (The Underside of Power e l’omonimo Algiers), la band si dedica alla continua ricerca di una verità insieme umana e ultraterrena. Così tanti elementi musicali, apparentemente disparati, sono in realtà distillati in maniera sorprendente: l’unione di tutti i frammenti restituisce qualcosa di nuovo e affascinante.

Yeah

Apriranno il concerto Tavora e Yeakhi. Con gli Algiers un nuovo appuntamento dell’edizione 2019 di Yeah, più di un festival, una community internazionale interamente dedicata alla musica che sta nascendo intorno al collettivo omonimo con base nella Città di Trieste.

Ingresso: 15 euro

Biglietti disponibili presso ticketpoint (Corso Italia 6)