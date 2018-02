Carnevale di Muggia: torna la Banda Berimbau con il suo nuovo samba “Buta un Spritz”

Non c’è due senza tre: anche quest’anno per la terza volta, la Banda Berimbau stupisce il pubblico del Carnevale con un nuovissimo “samba” in triestino: la canzone, completamente originale, sarà presentata in anteprima questa domenica 11 Febbraio 2018 in occasione della 65° edizione del Carnevale di Muggia.

In omaggio al genere brasiliano per eccellenza, questa volta il testo del samba-enredo sarà dedicato allo Spritz, bevanda triestina per eccellenza: “acqua, iazo e un fia’ de vin”.

Il titolo del brano è infatti “Buta un Spritz” col testo rigorosamente in dialetto scritto da Alessandro Benni Parlante, fondatore della Banda Berimbau, e l’arrangiamento di Davide Angiolini, direttore artistico della stessa.

«É il terzo samba che la Banda Berimbau propone per il Carnevale, fedele alla struttura originale dei samba di Rio de Janeiro (due strofe, due ritornelli, cavaquinho, voce e percussioni). - commenta Davide Angiolini - Il tema dei cocktails e in particolare del tanto amato spritz arriva dalla collaborazione con la compagnia carnevalesca di Muggia La Bora con la quale sfileremo questa domenica. Ogni anno, ormai, ci proponiamo di creare una canzone ad hoc in base al tema scelto dalla compagnia per la sfilata, proprio come succede in Brasile».

Gli appuntamenti per la Banda non finiscono qui, sarà infatti possibile ballare e cantare assieme ai Berimbau in diverse occasioni questa settimana.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti di Carnevale:

- Sabato 10 febbraio Manzano (UD) h14.30

- Sabato 10 febbraio Roiano (TS) h16.30

- Domenica 11 febbraio Carneval de Muja h12

- Martedì 13 febbraio triplo appuntamento: Monfalcone (GO) h9 per il consueto giro della città - Sfilata di Monfalcone (GO) h13.30 - Sfilata di Trieste h14