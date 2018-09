Barcolana 50: 1000 musicisti in piazza per il concerto di flauti più grande del mondo

Il concerto di flauti traverso più grande del mondo, e in generale il concerto più grande d'Europa si intitola “2000 flauti 2000 vele” e si terrà domenica 7 ottobre alle 16:00 in piazza Unità d’Italia nell'ambito della 50esima Barcolana. L'evento è stato ideato dalla Trieste Flute Association con la consulenza artistica del Maestro Valter Sivilotti. Saranno più di un migliaio i flautisti, tra cui professionisti ma anche giovani allievi delle scuole medie e superiori, delle scuole di musica, dei licei musicali e Conservatori. Un evento che oltre a valorizzare i talenti di Trieste richiamerà artisti da tutta Italia e dall'estero.

Una barca a vela dall'alto

Questa la suggestiva descrizione data da Silvilotti: "I musicisti saranno disposti a formare uno scafo e una vela, in un disegno visibile dal nostro drone, che seguirà il tutto dall'alto. Gli studenti e i ragazzi del liceo saranno divisi in 6 gruppi e formeranno la vela, vestiti con tutte le sfumature del blu".

Accorgimenti d'avanguardia

Il maestro ha poi precisato che "Riunire in un’unica performance più di 1000 persone è complicato anche per la stessa esecuzione: quello che sente il primo della fila non è ciò che sente l’ultimo, (i battimenti, o eco, si fanno sentire già a 17 metri di distanza), ma abbiamo ovviato anche a questo problema. Abbiamo usato tutta la famiglia dei flauti, che richiameranno l'elemento vento, e utilizzato un sistema di prove prove virtuali: è possibile scaricare un file e provare con la simulazione esatta di quello che succederà in piazza Unità (non c'era altro modo possibile per provare insieme a tutte queste persone di diversa provenienza".

"Ci saranno inoltre 7 direttori - ha concluso il musicista -: uno sul palco principale a dirigere i professionisti e gli altri sei in piazza per dirigere gli studenti e i principianti". Un evento pensato per Trieste con musiche dello stesso Silvilotti ispirate a Trieste e alla Barcolana, in particolare il brano inedito “Barcolana 2018”, che potrebbe diventare l'inno ufficiale della manifestazione. Nella conferenza stampa di oggi, 29 settembre, il presidente della Trieste Flute Association Ettore Michelazzi ha anche il lustrato il programma del Trieste Flute Festival.

La diretta di Bob Sinclair

Presente anche il presidente della barcolana Mitja Gialuz, che ha annunciato anche due importanti novità: la prima riguardante il concerto speciale per il Burlo Garofolo di Trieste in programma sabato 6 ottobre con Bob Sinclar, che verrà trasmesso in diretta anche su Radio2, a partire dalle ore 22:00, con la conduzione di Raffaele Costantino, uno degli speaker di punta della celebre emittente radiofonica nazionale.

Trenitalia

È stata inoltre confermata anche per quest’edizione la partnership tra Barcolana e Trenitalia, che metterà a disposizione una serie di “treni speciali” per il rientro dal concerto. Tutte le informazioni e gli orari sono consultabili sul sito www.trenitalia.com

Il Secret Concert

Il programma di “Barcolana in Musica” si concluderà venerdì 12 ottobre con la terza edizione del “Secret Concert”, il concerto in una location misteriosa con un artista segreto (non si sa chi suoni e non si sa dove suoni) che ha già registrato il tutto esaurito a soli due giorni dall’annuncio. Nella prima edizione il protagonista è stato Mauro Ermanno Giovanardi che si è esibito nella ex galleria anti aerea Kleine Berlin in via Fabio Severo, lo scorso anno il cantante de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi, nella sala motori dell’Ursus e quest’anno, ovviamente, ancora non ci è dato sapere.