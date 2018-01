Božo Vrećo in un concerto/performance al Miela

Giovedì 25 gennaio alle 22 uno degli eventi speciali di Varcare la frontiera al 29° Trieste Film Festival: Božo Vrećo, il cantante e perfomer bosniaco in un concerto-evento al Teatro Miela a Trieste.



«Un viaggio negli angoli più reconditi dell’animo umano»: così recentemente hanno descritto un concerto di Božo Vrećo.

Nato a Foča nel 1983, il cantante sarà per la prima volta in Italia con il concerto-performance di giovedì nel quale ripercorre e attualizza con raffinata sensibilità uno dei monumenti della cultura immateriale bosniaca e dei Balcani: le sevdah / sevdalinke, canzoni tradizionali bosniache dal ritmo lento e dalla melodia intensa e struggente.



Partendo da una tradizione centenaria Božo, con raffinata e intelligente sensibilità, fa varcare molte frontiere e superare molti pregiudizi in uno spettacolo di rara intensità. https://bozovreco.com/