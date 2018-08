Centenario prima guerra mondiale: concerto con 158 giovani del Fvg

158 ragazzi provenienti da tutto il Fvg si riuniranno sotto il segno della musica in occasione del centenario della prima guerra mondiale. Un progetto ideato da Anbima, (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) dal titolo “Guerra di Pace 2018 – In memoria del Milite Ignoto”, in programma il 25 Agosto alle 21 ad Aquileia, in piazza Capitolo, a due passi dalla Basilica. La prima serata sarà invece Venerdì 24 agosto, alle 20.45 a Rovereto, in provincia di Trento. Due luoghi, Rovereto e Aquileia, perticolarmente significativi nella tragica cornice della Grande Guerra. Nella grande esibizione, oltre ai 158 ragazzi della Banda Giovanile Regionale Anbima Fvg, i loro 12 maestri e 40 cantori del Coro Sant’Ilario di Rovereto (per un totale di ben 210 esecutori). Dirigerà il Maestro Marco Somadossi.

Il progetto è stato avviato nel 2015, per commemorare il centenario del primo conflitto mondiale: tappa iniziale è stata la toccante esibizione della formazione giovanile al Sacrario Militare di Redipuglia e poi, nel 2017 (su richiesta dell'Esercito Italiano), un concerto al Sacrario Militare del Verano, a Roma. Ora tocca a Rovereto e Aquileia.

Il tutto è stato presentato oggi, 2 agosto, in conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, che ha dichiarato: «Le bande rappresentano un “apostolato laico” di musica e cultura. Se non ci fossero, buona parte delle nuove generazioni non inizierebbe nemmeno a suonare uno strumento. Un esempio unico e virtuoso di sinergia che il Friuli Venezia Giulia potrebbe esportare anche in altre regioni nell'ottica di esaltare e promuovere in ambito musicale il coinvolgimento delle nuove generazioni».

Il presidente di Anbima Eugenio Boldarino ha poi ricordato che sono 90 in tutto le bande in Friuli Venezia Gulia (16 a Trieste), e ha approfittato per anticipare un altro evento: la 39° Rassegna Bandistica del Friuli Venezia Giulia, che avrà luogo in piazza Unità a Trieste il 22 settembre e che coinvolgerà ben 25 bande da tutta la regione. Boldarino ha rimarcato inoltre che “guerra di Pace 2018” «non sarà una celebrazione ma un ricordo, quello di una tragedia che è stata definita da da Papa Benedetto XVI un “suicidio dell’Europa”. Sono 60 mila i “militi ignoti” al sacrario di Redipuglia, vittime mai riconosciute, senza contare quelle riconosciute che sono 40mila. A loro va il nostro ricordo e la nostra musica».

“Guerra di Pace 2018 – In memoria del Milite Ignoto” è l’evento conclusivo del Campus “Musica Insieme”, un progetto di Anbima per la formazione musicale di ragazzi dagli 11 ai 20 anni facenti parte delle Scuole di Musica delle bande della Regione Friuli Venezia Giulia. Il periodo dello stage sarà da domenica 19 agosto a sabato 25 agosto 2018.

Il concerto sarà realizzato in collaborazione con i Comuni di Aquileia e Forni Avoltri e le Fondazioni Aquileia e SoCoBa (Società per la Conservazione della Basilica). L’evento sarà reso possibile grazie al determinante contributo della Regione Fvg e degli sponsor Zanutta e Autosystem.

Gallery