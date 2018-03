Concerti estivi a Villa Manin: tra i nomi Morandi, Gabbani e Meta

I grandi eventi musicali tornano a Villa Manin di Passariano di Codroipo. La storica dimora ospiterà quattro grandi eventi nell'ambito del calendario di Villa Manin Estate, con protagoniste le stelle più luminose della scena pop e rock italiana, con l'organizzazione di Zenit Srl. A salire sul palco della villa saranno quindi nell’ordine:Francesco Gabbani (6 luglio), il trio Nek, Max e Renga (11 luglio), la leggenda Gianni Morandi (14 luglio) e il nuovo astro del cantautorato italiano Ermal Meta (23 luglio), una parata di stelle che illuminerà le notti dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia.

Biglietti

I biglietti per i concerti di Nek, Max, Renga eGianni Morandi saranno in vendita online su Ticketone dalle 16.00 di mercoledì 21 marzo e in tutti i punti vendita dalle 10.00 di sabato 24 marzo. I biglietti per i live di Francesco Gabbani e Ermal Meta saranno invece in vendita, sia online, che nei punti autorizzati, già dalle 16.00 di mercoledì 21 marzo. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Gabbani

Un calendario eterogeneo pensato per attirare un pubblico giovane e meno giovane, ragazzi e famiglie, grazie a un’offerta che spazia nei generi e nelle epoche. Ad aprire le danze, venerdì 6 luglio, sarà il trionfatore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, artista che più di tutti si è messo in luce nell’ultimo anno solare,Francesco Gabbani. Dopo la vittoria al festival, il successo di Gabbani non ha conosciuto pause. Trainato da hit come “Occidentali’s Karma” e “Amen” e dall’album campione di vendite “Magellano”, Gabbani è stato protagonista di un lungo tour che riprenderà anche in questa estate 2018.

Il trio

Il secondo grande appuntamento live rappresenta un triplo show in uno, proprio perché saranno tre le star sul palco, per la prima straordinaria volta uniti assieme; stiamo parlando di Nek, Max e Renga, che porteranno il loro fortunato tour in esclusiva regionale, dopo i sold out primaverili nei palazzetti d’Italia, il prossimo 11 luglio. Sul palco Nek, Max e Renga saranno sempre insieme, per proporre in una nuova chiave a tre voci i successi delle loro rispettive carriere di autentici dominatori della scena musicale italiana degli ultimi venticinque anni.

Morandi

Il terzo evento in programma vedrà sul palco la più luminosa icona del rock italiano di sempre: cantautore, attore, personaggio televisivo e leggenda vivente, Gianni Morandi, torna in Friuli Venezia Giulia a distanza di dieci anni dal suo ultimo concerto tenuto a Udine nel 2008. Il “Gianni nazionale” sarà sul palco di Villa Manin sabato 14 luglio, per presentare live il suo incredibile repertorio di oltre cinquant’anni di attività.

Ermal Meta

Ultimo dei quattro concerti quello che è considerato il nuovo genio della scena cantautoriale e autoriale italiana, vincitore del Festival di Sanremo 2018 (dopo il terzo posto del 2017), e prossimo a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, Ermal Meta. Nel prossimo tour estivo l’artista presenterà live le canzoni del nuovo album “Noi non abbiamo armi”, certificato disco d’oro, tra cui la bellissima “Non mi avete fatto niente”, che gli è valsa la vittoria al festival della canzone italiana assieme a Fabrizio Moro. Un live molto atteso quello di Ermal Meta, una grande produzione in una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo che il pubblico applaudirà a Villa Manin il prossimo 23 luglio