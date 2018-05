Le Mitiche Pirie live al Corner Cafè: una serata all'insegna della musica folk

Grande serata live sabato 19 maggio dalle ore 19.30 alle ore 23.00 al Corner Cafe di Via del Coroneo 40/B a Trieste con ingresso libero.

Di scena, un gruppo leggendario: Le Mitiche Pirie per una serata assolutamente imperdibile stile folk austro-sloveno-bavarese.

Il gruppo nasce nel lontano 1991 come Pirie. Di quella prima formazione rimangono ormai solo due elementi. In seguito i fan hanno aggiunto l'aggettivo "Mitiche". Il loro repertorio spazia dal folk austro-sloveno-bavarese fino alla musica dei nostri giorni passando attraverso lo swing anni '40 e canzoni nelle quali i testi sono addattati alla "vita vissuta" dalle Mitiche Pirie stesse.



Per informazioni: 3478301226

Evento facebook: https://www.facebook.com/event s/189246018375290/