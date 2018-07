Sun&Sounds Festival: The Nuvoices Radio Station Project a Grado

Si va in vacanza con la famiglia al seguito, si parte in auto, con la radio a tutto volume: il concerto di martedì 31 luglio a Grado per Sun&Sounds festival sarà la rappresentazione di questo viaggio musicale, durante il quale i ricordi di nonno, nonna, padre, madre e figli si sviluppano nelle memorie e nelle emozioni che ciascuno rievoca, ascoltando e cambiando le frequenze della radio. Protagonista di The Nuvoices Radio Station Project – alle 21.30 in Campo dei Patriarchi con ingresso libero – l’ensemble vocale The NuVoices Project, nato nell’ aprile 2018 come evoluzione della precedente formazione Fvg Gospel Choir. L’idea è arricchita dall’esperienza artistica maturata in ambito vocale e strumentale dal Maestro Rudy Fantin, Direttore Artistico e preparatore dell’ ensemble.

Il fascino della voce, la coralità, la voglia di sperimentare e la mancanza di pregiudizi stilistici rendono la formazione capace di muoversi fra le sfumature della musica moderna, passando da Duke Ellington a Noa, dalla Motown alla rielaborazione di culture tradizionali in chiave moderna, dalla collaborazione con artisti di spicco al Gospel tradizionale o contemporaneo. A Grado proporranno anche alcune canzoni gradesi riarrangiate dal Maestro Rudy Fantin, con l’accompagnamento al pianoforte di Mauro Costantini. La formazione sarà composta da Barbara Gangi, Erica Lavaroni, Caterina Licata (Soprani), Lucia Lesa, Paola Polese e Elisa Fiorani (Mezzisoprani), Giuliana Benedetti, Chiara Gobbo, Silvia Di Giovanni, Alessandra Marchetto, Giulia Blasi, Elisa Rosignoli (Contralti), Leonardo Bucciol, Tommaso Passoni, Luca Mariano, Stefano Bizzarro (Tenori) e Nicola Cantarutti, Turrin Flavio (Bassi). Ingresso libero.

Sono attive le prevendite DIYTicket e Vivaticket per i concerti in diga Nazario Sauro: venerdì 3 agosto The Original Blues Brothers Band, domenica 5 agosto Gino Paoli, domenica 12 agosto Morgan e giovedì 23 agosto Le Vibrazioni.

Sun&Sounds Festival 2018 è promosso dal Comune di Grado, con l’organizzazione di The Groove Factory, il sostegno della Regione Fvg e della Camera di Commercio di Gorizia, il patrocinio di PromoTurismo Fvg; media partner Radio Gioconda e Udinews Tv.

Informazioni su: www.sunandsoundsfestival.it