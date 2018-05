"Happy 90s": Alexia special guest della grande festa anni '90 a Capodistria

Venerdì 1 giungo a Capodistria a Happy 90s, la grande festa anni '90, arriva come special guest live Alexia "the voice of 90s", con la partecipazione straordinaria del dj Alex Bini.

La cantante degli ascoltatissimi brani "The Summer is Crazy" e "Uh la la la" ha venduto nella sua carriera oltre 6 milioni di dischi e ottenuto 10 singoli top-ten di cui 4 al numero uno, spaziando dal pop alla dance, dal blues al soul.

Il grande evento all'aperto si terrà a partire dalle 21.

Prevendite Eventim, ticket online: bit.ly/Happy90sIT

Punti vendita: Ticketpoint Trieste, Radioattività Trieste FM