I Matia Bazar in concerto al Casinò Perla di Nova Gorica

Venerdì 19 gennaio alle 22:00 il Gruppo Hit accende in anticipo i riflettori sul Festival della Canzone Italiana portando sul palco del Perla Casinò & Hotel i Matia Bazar, iconica band la cui storia è indissolubilmente legata alle vicende dell’Ariston: in 43 anni di carriera, il gruppo ha collezionato 12 presenze a Sanremo, comprese 2 vittorie, nel 1978 con “E dirsi ciao” e nel 2002 con “Messaggio d’amore”, e 2 premi della critica.

Uno stile sofisticato ed elegante quello dei Matia Bazar, complici gli avvicendamenti nella formazione della band che nel tempo hanno stimolato la sperimentazione di diversi generi musicali: dal rock progressivo di “Cavallo Bianco” alle sonorità elettroniche dell’album “Tango”, dalla modernità graffiante di “Anime Pigre” fino all’elegante ricercatezza di “Brivido Caldo”. Il risultato è un repertorio ricco di pezzi strordinari, che i Matia Bazar porteranno a Nova Gorica nella nuova formazione guidata da Fabio Perversi, nella band fin dal 1998: in scaletta diverse pietre miliari della storia della musica leggera italiana, come “Per un’ora d’amore”, “Vacanze Romane” e “Ti sento”.

In attesa di rivederli in futuro sul palco dell’Ariston, gli amanti della grande musica italiana potranno ripercorrere lo storico repertorio del gruppo nel corso della serata in programma al Perla Casinò & Hotel. Biglietti a partire da 5 € (in piedi) e da 10 € (a sedere).

E a tutti gli appassionati della musica da ballare, al termine del concerto il Club Perla propone “Let’s dance Latino”, una notte di fiesta latina con il DJ set di Hanoi Garcia, all’insegna di reggaeton, trap ed elettronica.

Per informazioni: www.thecasinoperla.com