I Modena City Ramblers in un concerto gratuito per la festa della Liberazione

In occasione della ricorrenza della liberazione dal nazifascismo la Cgil, l'Anpi e il Comitato pace, convivenza e solidarietà Danilo Dolci di Trieste hanno organizzato un concerto gratuto aperto alla cittadinanza con i "Modena City Ramblers" per rendere tale ricorrenza un momento di festeggiamento e di aggregazione popolare. Il concerto, gratuito e aperto a tutti, si svolgerà presso gli spazi del "Cantiere Alto Adriatico" a Muggia, 26 aprile dalle 20 alle 23

Come riportato in una nota del segretario nazionale della Cgil Michele Piga, si tratta di «Una decisione politica, quella di voler contribuire alla ricorrenza con un evento che vada oltre la celebrazione istituzionale per rendere tale importante data e i valori dell'antifascismo più sentiti e partecipati tra la popolazione».

«Viviamo tempi incerti e agitati - continua Piga - e i valori di pace, solidarietà e rispetto della dignità umana che porta con sé la celebrazione della liberazione dal nazifascismo sono i valori che per gli organizzatori dell'evento sono indispensabili a tracciare una rotta per la convivenza possibile e civile nel nostro territorio ma anche nello scenario nazionale e internazionale. Sono i valori che dovrebbero essere condivisi e promossi da tutte le istituzioni e dalle forze politiche che assumono responsabilità nelle istituzioni locali e nazionali».