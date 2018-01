Il miglior quartetto internazionale in concerto al Teatro Verdi

Mercoledì 31 gennaio alle 20.30 al Teatro Verdi di Trieste suonerà il Quartetto Omer, risultato il miglior quartetto al Concorso Paolo Borciani 2017, il più prestigioso premio internazionale per quartetto d’archi. Alle 18 si terrà nella Sala Incontri Paolo Vero un appuntamento introduttivo dal titolo “Raccontare la musica. Introduzione al concerto del Quartetto Omer” con Enrico Bronzi, direttore artistico della Società dei Concerti di Trieste e Lorenzo Fasolo, direttore artistico del Concorso Borciani 2017.

Sarà presente anche Nello Gonzini Presidente onorario della SdC quale memoria storica della Società dei Concerti che ha ospitato nelle stagioni cameristiche il Quartetto Italiano, uno tra i massimi quartetti d’archi fondato proprio da Paolo Borciani. Il concerto del Quartetto Omer è uno degli eventi aperti anche ai non tesserati della Società dei Concerti di Trieste e i biglietti sono in prevendita al Ticket Point in Corso Italia e sul circuito Vivaticket oppure in vendita la sera stessa del concerto al Teatro Verdi di Trieste.

Il programma di mercoledì prevede musiche di Thomas Adès con Four Quarters, di Béla Bartók con Quartetto per archi n.3 e di Ludwig van Beethoven con Quartetto per archi in mi minore op. 59 n.2 “Razumovsky”. Costituita da Mason Yu e Erica Tursi, entrambi al violino, Jinsun Hong, alla viola e Alexander Cox al violoncello questa formazione è stata elogiata dal San Diego Union Tribune per la sua capacità di suonare con “un senso di scoperta e avventura, ma allo stesso tempo con grande raffinatezza”.

Oltre ad essere risultato il miglior quartetto all’XI Premio Paolo Borciani di Reggio Emilia (giugno 2017) ha ricevuto nel 2013 il Grand Prize e la medaglia d’oro della Fischoff National Chamber Music Competition e ha ottenuto una menzione speciale al Concours International de Quatuor à cordes di Bordeaux 2016. Formatosi al Cleveland Institute of Music nel 2009, il Quartetto Omer si è esibito in svariate piazze in Europa (Italia e Francia), in Nord America e in Canada (Pollack Hall a Montreal, Preston Bradley Hall a Chicago, Rolston Recital Hall del Banff Centre, Sherwood Auditorium di San Diego), suonando anche per le emittenti americane WFMT (Chicago) e Aspen Public Radio. Dopo essersi diplomato al New England Conservatory sotto la guida di Paul Katz e aver seguito i corsi di insigni maestri quali Donald Weilerstein, Kim Kashkashian e Soovin Kim, il Quartetto Omer è attualmente Doctoral Fellowship Quartet presso l’Università del Maryland.