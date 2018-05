Jimi Barbiani @ loft

Sabato 19 arriverà il tanto atteso Jimi Barbiani. uno dei migliori Blues Rock Slide chitarristi d'Europa.

Il suono di Jimi, sulla scia del leggendario e geniale chitarrista mancino di Seattle, proviene direttamente dall’anima e si traduce in uno stile che richiama alla memoria il vibrato profondo di Muddy Waters e la padronanza slide di Duane Allman.



La Band Barbiani-Taucher- Mansutti si colloca nella sezione musicale Jam/Band dove Blues Jazz Rock e Funk si fondono in un'alchimia dal Grande Sound.

Il suono inconfondibile dell'organo Hammond di Pietro Taucher, tastierista ormai considerato fra le Top Five Keyboards di questo genere, si fonde con la Chitarra di Jimi Barbiani, considerato uno dei migliori Rock/Blues Slider d'Europa, e Alessandro Mansutti, consolidato Batterista Italiano voluto ormai da tutti i migliori artisti Jazz e non solo.

Si potrebbe definire una Superband a livello individuale ma l'intenzione del Trio è quella di dare massima importanza al "Sound", al"Groove", al "Feeling" e sopratutto interplay tra i musicisti.



Il Trio propone sia brani originali che classici Rock/Blues e Jazz, suonando con strumentazione vintage. Chitarre-Amplificatori-Hammond e Leslie d'annata e qualche capello grigio dei componenti garantiscono esperienza, grande sound, voglia di divertirsi e divertire suonando con il cuore in uno show veramente molto coinvolgente.



Jimi Barbiani Voce Chitarra

Pietro Taucer Organo Hammond

Alessandro Mansutti Batteria