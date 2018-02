"One Billion Rising": torna in città il flash mob contro la violenza sulle donne

«Alzati con noi contro la violenza per la giustizia!» Sono le parole degli organizzatori di "One Billion Rising". L'evento torna in città, con l'ormai tradizionale flash mob contro la violenza sulle donne, il 14 febbraio dalle ore 16 alle 22 Piazza Unità si riempirà di oltraggiosa e amorevole protesta in onore della giustizia, contro tutti i tipi di violenza verso donne e bambini.

Inzio alle ore 16 con:

-Variazioni + Baby Gelido, Pck e Najla

-Welcome coffee

- Srl

-Achtung piraten

-Flop

-Fabio Red Rosso e Joy Jenkid della Sip Band

Raw Diamonds

Les Babettes

Bertè Tribute Band



Per quanto riguarda le letture: Pino Roveredo, Lara Guglielmi, Flavio Furian, Anna Celina Fiori, Omar Scala, Lara Komar, Elisa Corubolo e Chiara Gelmini.

Alle ore 18 si terrà il flash mob "Break the chain". La coreografia è visibile al link https://www.youtube.com/ watch?v=mRU1xmBwUeA



One Billion Rising è un movimento mondiale che attraverserà, come lo scorso anno, il pianeta intero. Ci saranno letture, musica, testimonianze e si ballerà sotto lo stesso cielo, chi sotto il sole chi sotto la luna.

Sono invitate le scuole, gli asili, uomini e donne, donne e uomini, bambini, anziani, tutti sono invitati a scendere in piazza.

Il percorso di giustizia inizia riconoscendo i modi in cui la violenza cominicia e viene perpetuata.