Capodanno con Bobby Solo e Silvia Mezzanotte al Casinò Perla

Il mese più magico dell’anno è alle porte e a Nova Gorica (Slovenia) ci offre innumerevoli opportunità per vivere momenti di magia sia alla pista di pattinaggio in centro città, ai diversi concerti all’aperto, sia nei centri d’intrattenimento Hit Universe of Fun, specialmente al Perla e al Park. E per un'indimenticabile notte di San Silvestro entrambi i centri propongono un ricco programma d’intrattenimento con Silvia Mezzanotte e Sergio Ricci al Perla, Bobby Solo al Park e numerose altre sorprese. Vieni a trascorrere il dicembre magico ai centri Perla e Park, dove le possibilità per trascorrere una serata indimenticabile in buona compagnia sono veramente tante.

Gli altri appuntamenti di dicembre

Giovedì 12 dicembre il ristorante Calypso del Perla ospiterà lo chef siciliano Pino Cuttaia premiato con due stelle Michelin. In collaborazione con la squadra di casa proporranno un menù eccezionale. Prenota subito il tuo posto qui . Il giorno dopo, il 13 dicembre alle 22.30, il Perla ospiterà Piero Mazzocchetti con il concerto That's Amore. Sullo stesso palco il 21 e il 21 dicembre si esibirà il duo Lucchettino con un divertente spettacolo di cabaret.

Il 20 dicembre alle 22.30 Ray Charles Experience, Big Band Nova e Uroš Perić vi faranno ricordare i più gradi successi di Ray Charles accompagnati da numerose melodie jazz e swing. Nel vicino Park venerdì 27 dicembre si prospetta la Serata enogastronomica con gli spumanti Medot e un selezionato menù di quattro portate.