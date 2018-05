Peter Bence a Capodistria: dopo il successo al Rossetti il pianista torna a due passi da Trieste

Dopo il successo di “Attention” che, in meno di quattro mesi dalla pubblicazione, ha registrato più di 40 milioni di visualizzazioni, il pianista Peter Bence, nuovo fenomeno mondiale del crossover tra classica e pop si è riconfermato in tutto il mondo con il nuovo singolo: la sua straordinaria versione riarrangiata e rivisitata al pianoforte di “Africa”, la leggendaria hit dei Toto, ha già registrato in pochissimi giorni più di 4 milioni di views tra Facebook e YouTube. Ecco il video https://www.youtube.com/watch? v=_SywaUbg5wU&t=42s

A grande richiesta, dopo il successo dello scorso dicembre al teatro Rossetti di Trieste con un pienone clamoroso al suo atteso debutto dal vivo, Peter Bence annuncia un nuovo concerto estivo nei dintorni: sabato 18 agosto si esibirà a Capodistria nella centralissima piazza Tito. I biglietti per il concerto, organizzato da VignaPR e Koda Events, saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 24 maggio online su Eventim.si e nei punti vendita autorizzati.

I concerti di Peter Bence sono uno dei punti di forza del giovane istrionico pianista ungherese, in grado di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine con uno straordinario show tra composizioni originali inedite e rivisitazioni al pianoforte di grandi successi pop: da Somebody To Love dei Queen a Bad di Michael Jackson, passando per nuovi grandi nomi del panorama mondiale, quali Sia, Charlie Puth e tantissimi altri.

Il punto di forza di Peter Bence è stato sicuramente quello di riuscire ad abbattere le barriere tra la musica classica e quella pop, grazie ad uno stile espressivo e moderno portando il pianoforte ad un nuovo livello, tanto da ispirare le giovani generazioni di musicisti e amanti della musica di tutto il mondo.