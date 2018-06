Rock Camp 2018: quattro giorni di concerti gratuiti a Trebiciano

L'associazione Rock Out X Project è lieta di annunciare la Terza Edizione del Rock Camp Summer Music Festival!

L'evento si terrà nel verde del Carso triestino, adiacente al Campo Sportivo di Trebiciano, il 13,14,15 ed il 16 luglio, ovvero nei giorni immediatamente precedenti al concerto degli Iron Maiden in Piazza Unità a Trieste.

L'ingresso ed il campeggio sono assolutamente gratuiti, così come per l'uso delle piscinette, dei parcheggi per auto e camper, dei servizi igienici e molto altro ancora sia per gli adulti che per i bambini.

Uno spazio dedicato verrà offerto ai Bikers, con un’area a loro riservata. I punti di ristoro, aperti fino a tarda notte, offriranno un’amplia gamma di cibi e di bibite varie.



Come avvenuto nelle precedenti edizioni, che hanno visto una ricca partecipazione di pubblico, il Rock Camp proporrà un’esplosiva miscela di vari generi musicali (sempre in ambito Metal ovviamente...) spaziando dallo Psyco Metal degli Antidem, al Grind della band Messicana degli Oxidised Razor, al thrash degli Svizzeri Comaniac, alle sperimentazioni della giovanissima band slovena degli Shotdown, fino alle melodie dei Soul Seller, dei Rain e dei Dangerzone, tanto per citarne alcuni.

Per le band emergenti verrà indetto un concorso su base quotidiana. Oltre agli esordienti il Rock Camp vedrà le esibizioni di gruppi di punta quali Animal Drive, Lambstone, Wardogs, Rain, Hell in the club, Sinheresy, Elbow Strike, ed altri ancora.



Il Programma del Festival (in rigoroso ordine alfabetico):



Venerdì 13 luglio

DANGERZONE - HARD ROCK / BOLOGNA

FILE NOT FOUND - ALTERNATIVE / ROMA

HEADLINER - THRASH METAL / TRIESTE

KANSEIL - FOLK METAL / BELLUNO

MR.NICE - COVER CLASSICI / TRIESTE

PAZ MANERA – INDIE PROG / TRIESTE

RAIN - HARD ROCK / BOLOGNA

SCALA MERCALLI - POWER METAL / MARCHE

SHOTDOWN - EXPERIMENTAL / SLOVENIA

T.R.U.S.T. - COVER CLASSICI / TRIESTE



Sabato 14 luglio

ANIMAL DRIVE - Heavy Metal / CROAZIA

BIKINI STRIKE - Hard Rock / GORIZIA

DEAD AFTER WEEKEND - Punk Rock'n'Roll / PADOVA

ELBOW STRIKE - Stoner / TRIESTE

ERADIUS - Stoner Rock / VERONA

DOLOMHATE (ex Full Leather Jacket) - Heavy Metal / BELLUNO

HELL IN THE CLUB - Hard Rock / ALESSANDRIA

HELLER SCHEIN - Prog Metal / BOLOGNA

MHELA - Alternative / VIAREGGIO

NECROFILIA - Groove Metal / SAN MARINO

OXIDISED RAZOR - Grind Death Metal / MEXICO

SHIT FUCKIN SHIT - Death Metal / TRIESTE

SOUL SELLER - Hard Rock / VERCELLI

THE CLAMPS - Stoner Punk / BERGAMO

VENUSIA - Cover Rock / TRIESTE



Domenica 15 luglio

ANTIDEM - Psycho Metal / TRIESTE

CELEB CAR CRASH - Rock' n' Roll / FAENZA

DEADLOCK - Thrash Metal / TRIESTE

FIST OF RAGE - Heavy Metal / GORIZIA

FROM THE DEPTH - Power Metal / PARMA

KILLER 4 - Grunge-Punk- Stoner / PIACENZA

LAMBSTONE - Alternative / MILANO

N.M.N - Heavy Metal / SLOVENIA

SAGE - Power Metal/ CROAZIA

SINHERESY - Symphonmic Metal / TRIESTE

URSUS’ ESCAPE - Industrial Death / TRIESTE

WARDOGS - Ramones Tribute / TREVISO



Lunedì 16 luglio

COMANIAC – Thrash Metal / SVIZZERA

COWBOYS FROM SELZ - Pantera Tribute/ GORIZIA

EPICENTAR - Heavy Metal / CROAZIA

FADE TO RAGE - R.A.T.M. Tribute/ PADOVA

KILL JOY - Classic Cover / TRIESTE

MOONCHILD - Iron Maiden Tribute / GORIZIA

OLD ROGER’S REVENGE - Hardcore / TRIESTE

WALKYRIA - Rammstein Tribute / GORIZIA

WELCOME COFFEE - Alternative / TRIESTE



LINKS UTILI:

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/204019063486028/



Pagina Facebook Rock Camp Summer Music Festival: https://www.facebook.com/rock.camp.summer.music.festival/



Gruppo Pubblico Facebook Rock Camp: https://www.facebook.com/groups/1573937122882343/