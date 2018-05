Gruppo Percussioni Trieste alla Sala Tartini: 16 giovani musicisti in concerto

Lunedì 21 maggio ritorna il concerto del GPT, Gruppo Percussioni Trieste: alle 20.30 nella Sala Tartini del Conservatorio di Trieste riflettori su “Empor”, il concerto diretto da Fabián Pérez Tedesco, affidato a sedici giovani musicisti dei corsi superiori delle classi di Strumenti a percussione del Conservatorio Tartini. Una performance proposta nell’ambito della Stagione primavera – estate dei Concerti del Tartini, come sempre aperta alla partecipazione del pubblico attraverso una semplice prenotazione allo 040.6724911.

Prima del concerto verrà consegnata una borsa di studio offerta da familiari ed amici del giovane pianista Samuele Orlando in sua memoria, riservata al miglior diplomato nell'Anno Accademico 2016 - 2017 della scuola di Jazz del Conservatorio. Info e dettagli www.conservatorio.trieste.it.

Attraverso questo concerto il GPT offrirà al pubblico un saggio del lavoro svolto durante l'anno di studio. In particolare la scaletta è focalizzata su quattro compositori di diverse nazionalità: il messicano Chavez con il brano Tambuco, il francese Ohana con Etudes Chorégraphiques, un giovanile Intermezzo del russo Šostakovic e infine Empor e Geste, due composizioni dell'italo-argentino Perez Tedesco, docente al Conservatorio Tartini.

Formato dagli allievi dei corsi superiori delle classi di Strumenti a percussione del Conservatorio, il GPT nasce sotto la guida di Fabián Pérez Tedesco nell'ambito della programmazione del corso di Musica d'insieme per Strumenti a percussione. Il Gruppo si pone come obiettivo la conoscenza e l'approfondimento interpretativo del repertorio d'insieme; repertorio che, in questi anni di attività, si è arricchito con l'inserimento di moltissimi brani originali e di numerosi arrangiamenti. Ha inoltre al suo attivo diverse prime esecuzioni assolute di vari compositori contemporanei. Si è presentato in pubblico per la prima volta a Buttrio (Udine) e successivamente si è esibito a Trieste per l'Università e per l'ERDISU, al Teatro Romano, al Teatro "G. Verdi", nella Sala De Banfield - Tripcovich, in Piazza della Borsa, al Teatro Miela, al "Magazzino 26" del Porto Vecchio per la Biennale d'arte Friuli Venezia Giulia. Si è esibito inoltre per i seguenti importanti festivals: Mittelfest di Cividale del Friuli, Nei Suoni dei Luoghi, Festival Satie. Ha suonato anche al Teatro Savoia di Campobasso, al Palazzo "J. Peri" di Reggio Emilia, al Teatro Modena di Palmanova (UD), nella Sala Consiliare di Venzone (UD), in Piazza del Popolo a Sacile (PN) e in altre città e località quali Gorizia, Asolo (TV), Sagrado (GO).