San Patrizio all'Old London Pub con Cindy & The History of Rock in concerto

Sabato da sballo all'Old London Pub. Il pub di via Caprin a Trieste come ogni anno vi aspetta sabato 17 marzo 2018 dalle ore 21 per festeggiare la festa più pazza d'irlanda, San Patrizio e vi invita a trascorrere la giornata a lui dedicata sorseggiando dell'ottima birra Guinness in compagnia della musica di Cindy e la sua famosissima band History of Rock, per il terzo anno all'Old London Pub in questa ricorrenza. Ingresso libero.

Cindy and The Rock History

Quello di Cindy and The Rock History (Cindy Cattaruzza, una delle migliori voci rock femminili italiane che vanta apparizioni in tv in Hair The Musical, Sanremorock, Operazione Trionfo e I Raccomandati ; Andrea Rigonat, uno dei più noti chitarristi italiani, collabora con Elisa, Laura Pausini, la vincitrice di X Factor 2011 Francesca Michielin, Tiziano Ferro e Marco Mengoni; Carlo Bonazza, batterista di Elisa, Prozac +, Le Orme, Alberto Fortis e Alan Sorrenti e Giulio Biasinutto e Fabrizio De Ros, rispettivamente chitarrista e bassista dei Danka con alle spalle varie apparizioni on stage e su Mtv e Rock Tv) è un concerto spettacolo: due ore di rock, musica, immagini, video ed energia pura. Portano sul palco la storia del rock dagli anni '50 a oggi, da Elvis ai Beatles, dai Rolling Stones a Jimi Hendrix, dai Led Zeppelin ai Deep Purple, AC/DC, Bon Jovi, Metallica, Aerosmith: tutte le hit che ne hanno segnato le tappe più importanti.

Sul palco:

Cindy Cattaruzza: Una delle migliori interpreti rock in Italia, ha partecipato a numerosi live tour e vanta numerose apparizioni televisive fra cui Hair The Musical(voce protagonista), Sanremorock, Operazione trionfo, Radio Dimensione Suono tour e I Raccomandati (Rai Uno).

Mattia Toso: Giovanissimo chitarrista friulano sinonimo di grinta ed energia!

Mauro Tolot: Bassista di Ian Siegal (Tour europeo), Guido Toffoletti, Mike Sponza etc.

Carlo Bonazza: Già batterista di Elisa (tour italiano ed europeo a supporto di Eros Ramazzotti e Peter Maffay (Germania e Austria) nonché di alcuni gruppi e artisti conosciuti in Italia fra cui Prozac +, Le Orme, Alberto Fortis e Alan Sorrenti.

Fabrizio de Ros: Chitarrista dei Danka (Live Heineken Jammin' Festival, varie apparizioni televisive su Rock Tv e Mtv, Max dei miracoli (Tv Show).

Info:

