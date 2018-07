Trieste Summer Rock Festival: ospiti Alan Sorrenti e membri di Yes e New Trolls

Celebrare, attraverso un festival internazionale, la musica rock e progressive con un ciclo di concerti di grande qualità e artisti storici capace di attirare un numeroso pubblico di giovani e non solo, da tutt'Europa. Questo l'obiettivo di Trieste Summer Rock Festival alla sua XV edizione, che si svolgerà dal 2 al 5 agosto al Castello di San Giusto e sarà più che mai all'insegna del Rock progressive.

Organizzato dall’associazione “Musica Libera”, grazie al sostegno del Comune di Trieste e della Fondazione CRTrieste, il Festival vedrà protagonisti delle serate, nella suggestiva cornice del Castello di San Giusto, l’ex tastierista degli YES Rick Wakeman, Nico Di Palo e Gianni Belleno dei New Trolls, i Saint Just, Prog Band di Jenny Sorrenti (special guest, il fratello Alan) e i PinkOver, che riproporranno dal vivo il leggendario doppio album The Wall.

Il festival è stato presentato ieri dall’assessore comunale al Turismo e Promozione del territorio Maurizio Bucci con Davide Casali, presidente dell'Associazione Musica Libera e la presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRTrieste, Tiziana Benussi e la simpatica presenza di “The Teacher”, il pupazzo del maestro dell’opera dei Pink Floyd “The Wall”

Sono state oltre 150.000 le persone che nel corso di questi anni hanno assistito complessivamente al festival, tanto da essere definito dalla rivista Jam la “capitale” italiana del Rock progressive. Un successo che si conferma di anno in anno che che ha visto arrivare a Trieste artisti del nome di Steve Hacket, Focus, Grand Mother of Inventions, Pfm, Creedence Clearwater Revived, Carl Palmer in Elp tribute with Fog, Animals, Ian Paice, Banco del Mutuo Soccorso, Alan Parson, New Trolls, Delirium, Clive Bunker, Glenn Hughes, Osanna, Ray Wilson, Gong, Claudio Simonetti&Daemonia, Van Der Graaf Generator, Caravan, Omaggio a Battisti.

Clicca qui per il programma completo.