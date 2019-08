Il concerto all'alba sul molo Audace con il pianoforte di Angelo Comisso

Torna il Concerto all'alba sul Molo Audace, uno dei più seguiti appuntamenti dell'estate triestina (e non solo), che anche quest'anno chiude il palinsesto del Festival Internazionale TriesteLovesJazz, che si svolge nell'ambito delle attività di Trieste Estate.

L'appuntamento è previsto per domenica 11 agosto alle 4.50 e per consentire lo svolgimento dell'evento il Comune ha istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 4.30 alle 5.40, e comunque fino al termine dell’evento, sulle rive interne nel tratto compreso tra piazza Tommaseo e via Mercato Vecchio.

Un evento seguito in tutto il mondo

Sempre seguito in loco da svariate centinaia di persone, e osservato "da lontano" dal pubblico di tutto il mondo (a migliaia!) grazie alla diretta streaming, il concerto all'alba quest'anno ospita il piano solo di un artista particolarmente eclettico e appassionato: il pianista Angelo Comisso, pianista di formazione classica ma con una sensibilità che lo porta ad esprimersi con grande lirismo, creatività e senza restrizioni sia nel jazz più tradizionale che nella musica più libera ed improvvisata.

Angelo Comisso

Diplomato in pianoforte classico al Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia, Angelo si interessa ben presto di jazz grazie alla guida del padre trombettista, intraprendendo dall’età di quindici anni un percorso professionale che lo porta a suonare a fianco di musicisti di levatura internazionale come Gianluigi Trovesi, Roberto Ottaviano, Gianni Basso e Dusko Gojkovic.

Pianista dallo stile appassionato e dalla personalità senza compromessi, con i suoi piano-solo crea un intenso percorso musicale di contaminazione fra la musica colta-contemporanea, il jazz di marchio europeo e l’improvvisazione totale. Nella vesta di improvvisatore solista è molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, in particolare dal famoso critico musicale Franco Fayenz. Ha in corso una una felice collaborazione con il sassofonista Francesco Bearzatti: a maggio 2015 è uscito il loro primo album in duo per l’etichetta Blue Serge Label.

Dal 2003 suona stabilmente con il trombettista e compositore tedesco Markus Stockhausen. Insieme suonano in duo e/o in trio con Christian Thomé alla batteria (Lichtblick Trio).

La musica del trio/quartetto è chiaramente scolpita nelle radici della musica d’arte europea. Le composizioni di Stockhausen e di Comisso creano un’armoniosa sintesi nell’arte dell’improvvisazione, tale da ottenere una performance improntata alla luminosità ed alla giocosità ed anche ad un certo umorismo. Insieme hanno inciso tre cd: "Lichtblick" (2005), "Es War Einmal" (2007) e "Stabat Mater" (2011); quest’ultimo è stato segnalato fra i 100 migliori cd jazz dell’anno dalla rivista Jazzit. Nel 2015 il violoncellista Jörg Brinkmann si è unito al gruppo, che da allora si è rinominato Quadrivium. Comisso ha eseguito la sua musica in varie trasmissioni televisive e radiofoniche italiane ed europee (RAI, RTS, BBC, WDR, NDR, Al Jazeera, TV Slo1, TeleCapodistria), sia in solo che in ensemble.

Foto di Massimo Goina:

Gallery