Torna il "Concerto all'alba" sul Molo Audace

La magia del Molo Audace, una sera d'estate ed il silenzio delle prime luci del giorno. Sono questi gli ingredienti di uno dei più affascinanti e amati appuntamenti triestini in programma domenica 12 agosto.

Il "Concerto all'alba" avrà inizio alle 4.50 e quest'anno verrete cullati dal pluripremiato artista siciliano Dario Carnovale.

Si ricorda che il concerto non è amplificato, quindi si consiglia di arrivare in loco con il giusto anticipo per aggiudicarsi un posto utile all'ascolto.

L'ingresso è libero





Dario Carnovale

Pluripremiato artista siciliano, Carnovale ha una carriera in costante ascesa, con diversi dischi all'attivo e le collaborazioni, tra gli altri, con Paul Jeffrey, Scott Hamilton, Pietro Tonolo, Paolino Dalla Porta, Francesco Bearzatti , Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, e tantissimi altri.