Il 42esimo concerto di Capodanno con la Civica Orchestra di Fiati "Giuseppe Verdi" al Bobbio l'1 gennaio

Le feste di fine anno si avvicinano e anche quest'anno la Civica Orchestra di Fiati "G. Verdi" - Città di Trieste vi invita a festeggiare in musica l'inizio del nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno divenuto oramai un consueto appuntamento per la città.

La 42esima edizione

Il Concerto di Capodanno 2019 si terrà martedì 1 gennaio 2019 alle ore 18.00 presso il Teatro Orazio Bobbio (via del Ghirlandaio 12). Il Concerto di Capodanno della Civica Orchestra di fiati "G. Verdi" è oramai giunto alla sua 42a edizione. L'Orchestra diretta dal maestro Simone Comisso eseguirà brani di Strauss, Lehar, Stolz, Šostakovič. Ad arricchire la serata il tenore Andrea Binetti e la soprano Maria Giovanna Michelini, che eseguiranno brani d’opera e operetta. Insomma un evento davvero imperdibile.

I biglietti

Le prevendite per il Concerto di Capodanno 2019 sono aperte: i biglietti sono acquistabili presso il TicketPoint di Trieste (Corso Italia 6/c, aperto dal lunedì al sabato in orario 8.30 - 12.30 e 15.30-19, tel. +39 040 349 8276) oppure inviando una e-mail a banco@ticketpointrieste.it (pagando via bonifico e ritirando i biglietti direttamente presso il teatro il giorno dello spettacolo).