Concerto di musica del mediterraneo: diaspora alive tour

Venerdì 27 luglio h 21 all’Happy Hour Ristobar di via Oriani 1/c



Ci sarà la prima data del “Diaspora aLive Tour” del gruppo genovese Pasticcio Meticcio.



"Diaspora aLive" è il titolo del secondo album del gruppo genovese Pasticcio Meticcio, che ripercorre i 10 anni di ricerca e riproposizione di musiche popolari del Mediterraneo. Questa prima data triestina inaugura il progetto "ricongiungimenti musicali tra Albania e Arberia" (https://www.youtube.com/watch?v=YtxBP13fFBc) che porterà la band a suonare in Albania e poi nuovamente in Italia nei comuni arberesh e nei festival Valfino al Canto in Abruzzo, in provincia di Udine per il Buttrio Folk Club e il festival La Luna e i calanchi in Basilicata.



Pasticcio Meticcio sono:



Marco Tosto - ud, mandola, lira calabrese, fisarmonica, scacciapensieri



Elisa Guarraggi - voce e chitarra



Kujtim Kola - buzuki, flauti tradizionali albanesi



Giulia Vuillermoz - clarinetto



Marco Fadda & Marica Pellegrini - percussioni



Manuel Fadda – basso

Gallery