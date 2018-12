Concerto di Natale con gli "Hope Carolers" alla chiesa luterana

Nei prossimi giorni, dopo otto anni di assenza, sarà nuovamente nella nostra città un gruppo di cantanti che vi rallegrerà con canti Natalizi tradizionali in lingua inglese e con i costumi tipici dell'epoca di Dickens! Si esibiranno in alcune piazza e strade della città durante la settimana dal 16 al 21 dicembre.

Il gruppo statunitense “The Hope Carolers” che proveniente dalla Hope Church di Columbia, SC (USA), è sotto l’abile direzione della Sig.ra JoAnn Whalen, laureata in Music Education (Educazione Musicale) dall’Asbury University in Kentucky.

Il gruppo di cantanti, tutti volontari, si sono preparati negli ultimi mese, dietro un invito dall’Associazione L’Ancora della Speranza, per quest’opportunità di condividere con la nostra città il vero spirito di Natale attraverso il “Caroling”. Il Caroling, l’antica usanza di girare nelle strade cantando per i propri concittadini, è una tradizione molto diffusa in Inghilterra, gli Stati Uniti e Canada!

Il concerto conclusivo si svolgerà venerdì 21 dicembre alle ore 20,30 presso la Chiesa Luterana, di Largo Panfili. L'evento, con ingresso ad offerta libera, è presentato dall’Associazione "L’Ancora della Speranza".

www.lancora.org