Solidarietà, concerto di Natale per la Lilt

GONG, CAMPANE TIBETANE, HANG DRUM, VIOLINO, SAX E FLAUTO, ARPA E VOCE, PIANO A CODA LUNGA, TASTIERA, DIDJERIDOO PER UN CONCERTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI



Il ricavato al netto delle spese sarà donato alla LILT di Trieste 040398312.

Ingresso 15 € adulti e 10 € i bambini

Ti sarei grato se anche tu condividessi questo evento sulla tua pagina così raccoglieremo tanti soldi da donare alle persone meno fortunate di noi

Grazie di cuore per quello che puoi fare... quando si dona l'universo torna molto di più.

Venerdì 20 dicembre dalle 21.00 alle 22.45, presso la chiesa Evangelica Luterana in largo O. Panfili 1, Trieste, praticamente dietro la posta centrale, a 4 minuti a piedi dalla stazione centrale dei treni e delle corriere.



I biglietti si possono trovare direttamente all'ingresso della chiesa oppure presso New Age Center in Via Nordio 4/C a Trieste.



Per info alessandrogong@gmail.com oppure WhatsApp 3897972151