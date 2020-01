Domenica al Revoltella il "Concerto della memoria"

Domenica 26 gennaio 2020, alle ore 11.00, presso l’Auditorium “Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella, si terrà il nono appuntamento della XIX edizione delle Mattinate Musicali Internazionali, dal titolo “Concerto della Memoria”. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra l’Orchestra Busoni e l’Associazione Gaggia di Cividale del Friuli, con l’esibizione di un ensemble cameristico dell’Associazione Gaggia, formato dal violinista emergente Gennaro Cardaropoli, da David Briatore alla viola, Marco Dal Sass al violoncello e Andrea Rucli al pianoforte, in uno dei tipici laboratori cameristici della Gaggia, che spesso presenta originali e inconsueti repertori a tema. Il programma offrirà uno spaccato della cultura tedesca, melting pot di più tradizioni, tra cui, non certo l’ultima, quella ebraica.

Tra i brani proposti, il grande e pressochè sconosciuto Quartetto per pianoforte e archi n.2 op.2 in fa minore di Felix Mendelssohn Bartholdy e il celebre Quartettsatz di Gustav Mahler, brano composto dal musicista in giovane età, ma che già porta inequivocabilmente la firma artistica del geniale talento austriaco. Grazie all’azienda vinicola Azienda vinicola Ronchi di Cialla di Prepotto (UD), dopo il concerto al Museo Revoltella, seguirà un piacevole brindisi tra il pubblico e gli artisti. Vi invitiamo a consultare il sito dell'orchestra "Ferruccio Busoni" www.orchestrabusoni.it la pagina facebook e quello del Museo Revoltella, www.museorevoltella.it per maggiori informazioni.