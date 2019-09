Concerto a Miramare a prezzo simbolico per le giornate europee del patrimonio

Con il concerto dell’Orchestra Laboratorio 6.0 del Conservatorio Tartini giungono a conclusione le serate musicali estive al Castello di Miramare, nella splendida Sala del Trono: sabato 21 settembre, alle 20, appuntamento con l’ultima proposta del cartellone dei Concerti di Miramare 2019, realizzati grazie alla collaborazione tra il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare e il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste.

L’evento è previsto in occasione della apertura serale straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio: è previsto un biglietto d'ingresso al prezzo simbolico di 1 € per tutti. Per accedere è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo eventi.miramare@beniculturali. it, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Composto dai giovani musicisti Paolo Bernetti alla tromba, Giorgio Giacobbi al sax contralto, Riccardo Pitacco e Filip Flego alla chitarra, Denis Canciani al contrabbasso e Camilla Collet alla batteria, l’Ensemble Orchestra Laboratorio 6.0 è un progetto del noto contrabbassista Giovanni Maier, docente al Conservatorio Tartini. L’Orchestra permette di approfondire le modalità di composizione, arrangiamento ed esecuzione all’interno di un gruppo di medio organico, nel quale non sono presenti sezioni orchestrali di strumenti omogenei come nelle Big Band: in questo modo ogni musicista è coinvolto per contribuire con la propria personalità alla creazione del suono collettivo del gruppo. Il repertorio è composto interamente da arrangiamenti originali degli allievi di brani del repertorio jazzistico classico e moderno; si spazia in modo trasversale attraverso diversi linguaggi: il jazz, ovviamente, ma anche il pop, il rock, la musica etnica e la musica contemporanea, conservando l’approccio creativo e informale alla base della tradizione afro-americana. In programma, per la serata di Miramare, pagine musicali di Charlie Haden, Charles Mingus, Tomasz Stanko, Keith Jarrett, Duke Ellington e altri autori. I brani saranno collegati, senza soluzione di continuità, da episodi improvvisati di diverso “colore” musicale, in modo da rendere continuativo e omogeneo il “racconto” jazz che si propone al pubblico.

Info www.conts.it www.castello-miramare.it

Press: ufficiostampa@volpesain.com | comunicazione.miramare@ beniculturali.it