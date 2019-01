Concorso letterario Ri-Scritture Giovani

Il concorso di scrittura più “smart” e più giovane di Trieste è stato prorogato al 31 gennaio 2019. La seconda edizione di Ri_Scritture Giovani: “Trieste, città della scienza” si rivolge a tutti i giovani dai 14 ai 19 anni che hanno voglia di cimentarsi, come singoli o in gruppo, nella produzione di un breve saggio che indaghi il rapporto di Trieste con il mondo scientifico e le sue eccellenze ma che può anche descrivere le percezioni di un giovane che risiede e vive in una città comunemente definita come “città della scienza”, oppure il personale rapporto con le materie scientifiche.

Ecco alcune delle possibili tracce che possono tradursi in una biografia, un’intervista o una qualsiasi forma di narrazione che abbia attinenza con il tema proposto. Ri_Scritture Giovani è un bando promosso dal Triestebookfest, in coorganizzazione con il PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste e rientra nelle tappe di avvicinamento a ESOF 2020 Trieste.

Le opere vincitrici riceveranno un premio in denaro e, corredate da grafiche prodotte da giovani illustratori, saranno pubblicate in un pamphlet che verrà distribuito nelle scuole e in luoghi significativi per i giovani in occasione della 4a edizione del Triestebookfest. Gli istituti secondari di secondo grado rappresentano il veicolo ideale per raggiungere capillarmente i giovani e il concorso vorrebbe essere uno strumento stimolante per affrontare, in classe e attraverso l’esercizio della scrittura, un tema così articolato e appassionante.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. Scarica bando e scheda di partecipazione http://pag.comune.trieste.it/2019/01/06/bando- prorogato-al-31-gennaio-2019/ Per informazioni Polo Giovani Toti, p.zza della Cattedrale 4/a, 040-3485818