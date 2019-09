Cosa comporta il 5G? Se ne parla all'Hotel Savoia

Il 1° ottobre alle ore 18:00 si terrà a Trieste, presso la sala convegni dell'Hotel Savoia, una conferenza sul tema della telefonia di quinta generazione (5G). In questa occasione verranno condivise informazioni molto utili a cittadini ed amministrazioni circa questa nuova tecnologia di cui tanto si sente parlare in quest’ultimo periodo. L’obiettivo della Conferenza è quello di fornire informazioni scientifiche relative al cambiamento epocale che "l’Internet delle cose" genererà. Tale progetto non può essere considerato una semplice evoluzione tecnologica ma un vero e proprio cambiamento sul piano “etico-tecnologico”. Con l’entrata in funzione del “Sistema 5G”, si potranno collegare sino ad “1 milione” di dispositivi per Km2 (kilometro quadrato) e lo scambio di dati tra i dispositivi collegati (internet delle cose) avverrà a velocità e frequenze mai testate sino ad oggi. Grazie alle milioni di nuove antenne posizionate ogni 100mt nei centri abitati ed al segnale proveniente da circa 20.000 nuovi satelliti appositamente posizionati lungo tutto l'arco terreste, nessun luogo sul Pianeta sarà “libero" dalle nuove radiofrequenze. A tal proposito diversi scienziati da tutto il mondo si stanno domandando se ciò avrà delle ricadute socio/sanitarie su persone, animali ed sull'ambiente. Questa Conferenza, si è prefissata come scopo, quello di offrire tutte quelle informazioni (pro e contro) necessarie a promuovere la consapevolezza nelle persone ma soprattutto nelle Istituzioni, principali garanti dell’ordinamento e della salute pubblica.

Presiederanno il convegno 2 relatori molto preparati: l’Ing. Alessio Minin, esperto di Comunicazioni ed invio Dati dal Sistema Analogico a quello Digitale, il quale presenterà un breve “excursus” di che cosa sia il “Sistema 5G” come modalità di trasmissione dei dati e le tecnologie che saranno (e in parte già sono) introdotte. Il secondo relatore sarà Giorgio Rossi, Referente regionale F.V.G. del Movimento Ambientalista “EcoItalia Solidale”; Studioso e ricercatore con una esperienza ventennale nel campo delle radiofrequenze. Presenterà, tramite Power Point, i pro e i contro che il “Sistema 5G”; apporterà e spiegherà come le Radiofrequenze AF/MW agiscano ed interagiscano con i sistemi biologici ed evidenzierà quali sono le precauzioni da adottare per la tutela della Salute Pubblica. Tutte le istituzioni triestine sono state invitate, a partire da Sindaco e dal Prefetto, in qualità di garanti della “sicurezza urbana”. In allegato il volantino della conferenza.