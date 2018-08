Coordinamento Ferriera: riunione aperta al Caffè san Marco

Le organizzazioni che si sono costituite nel "Coordinamento Ferriera" organizzano un confronto pubblico per aggiornare i cittadini sul loro operato e decidere insieme a loro il percorso per arrivare alla chiusura dell'area a caldo della Ferriera di Servola. L'appuntamento è all'Antico caffè San Marco, mercoledì 8 agosto alle 20.

Il Coordinamento riunisce Legambiente, Comitato 5 Dicembre, No Smog, Wwf e Nimdvm e ha come portavoce Lorenzo Battista, l’ex parlamentare di M5S poi passato in Mdp.